Генерал США назвал подходящее время для масштабного контрнаступления ВСУ

До конца августа, начала сентября силы России придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления.﻿ Такие прогнозы дал в интервью Голосу Америки бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес, сообщает Укринформ.

По мнению Годжеса, «с такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что к концу лета - конец августа, начало сентября российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы вытеснить российские силы назад, по крайней мере, к линии 23 февраля».