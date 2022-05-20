ФРГ передаст Украине первые самоходные установки Gepard в июле

В июле Украина может получить первые 15 зенитных самоходных установок Gepard из Германии. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на результаты переговоров министра обороны Украины Алексея Резникова с немецкой коллегой Кристин Ламбрехт, сообщает Новое время.

После разговора с Резниковым Ламбрехт сказала, что украинский министр подтвердил: Украина хотела бы как можно скорее получить Gepard и 59 тысяч боеприпасов к ним.

"…Гепард — это эффективное оружие, которое также имеет значительный сдерживающий эффект — например, для защиты критической инфраструктуры. Сейчас мы вместе работаем над тем, чтобы гарантировать, что первые 15 Гепардов будут готовы к работе с середины июля с полностью обученными экипажами" , — подчеркнула министр.

Алексей Резников в своем Twitter написал, что разговор с Ламбрехт был очень продуктивным, они обсудили «начало нового важного проекта, который усилит способности украинской армии». Министр поблагодарил коллегу за поддержку.