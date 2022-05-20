ОК "Юг": оккупанты заблокировали выезд из Херсонщины

Оккупанты заблокировали выезд с оккупированных территорий Херсонской области в подконтрольные украинским властям территории и пытаются направить всех желающих выехать в Крым. Об этом информировало оперативное командовании «Юг», сообщает Зеркало недели.

«Крым подают как единственное возможное направление. В самом Херсоне усилено патрулирование, увеличено количество блокпостов» , - говорится в заявлении﻿.

Несмотря на все, на Херсонщине местные жители отметили День вышиванки — в соцсетях и просто по населенным пунктам распространяли фото символов Украины, листовки с призывом оккупантам вшиваться в дом, плакаты и граффити о проукраинской позиции и о том, что Херсонщина – это Украина.