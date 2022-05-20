Иск Украины к РФ в Гааге поддержали более 40 стран

Мировое сообщество поддерживает попытки Украины привлечь Россию к ответственности в Международном уголовном суде (МУС).﻿ Об этом заявили в МИД Канады от имени еще 40 других стран и ЕС, сообщает Укринформ.

"Мы приветствуем иск Украины против России в Международном уголовном суде, который должен установить, что у России не было законного повода применять военные действия против Украины на основе неподтвержденных обвинений в геноциде" , - говорится в распространенном заявлении.

В документе высказывается "общее намерение рассмотреть все способы поддержки Украины в ее работе с МУС, а также, возможно, приобщиться к слушаниям".

"Мы твердо убеждены, что этот вопрос был справедливо вынесен на рассмотрение МУС, чтобы суд мог предоставить вывод относительно российских обвинений в геноциде как причине для неоправданного и жестокого вторжения в Украину" , - утверждают подписанты заявления.

Отмечается, что Международный уголовный суд "сыграет ключевую роль в мирном разрешении споров".

"Мы призываем международное сообщество рассмотреть все пути поддержки Украины в работе с МУС" , - утверждается в документе

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан объявил 17 мая об отправлении в Украину для расследования преступлений, совершенных во время российского вторжения, группы из 42 следователей и экспертов, что является крупнейшей миссией по количеству персонала, отправленного на места.