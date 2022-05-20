Иск Украины к РФ в Гааге поддержали более 40 стран
Мировое сообщество поддерживает попытки Украины привлечь Россию к ответственности в Международном уголовном суде (МУС). Об этом заявили в МИД Канады от имени еще 40 других стран и ЕС, сообщает Укринформ.
"Мы приветствуем иск Украины против России в Международном уголовном суде, который должен установить, что у России не было законного повода применять военные действия против Украины на основе неподтвержденных обвинений в геноциде", - говорится в распространенном заявлении.
В документе высказывается "общее намерение рассмотреть все способы поддержки Украины в ее работе с МУС, а также, возможно, приобщиться к слушаниям".
"Мы твердо убеждены, что этот вопрос был справедливо вынесен на рассмотрение МУС, чтобы суд мог предоставить вывод относительно российских обвинений в геноциде как причине для неоправданного и жестокого вторжения в Украину", - утверждают подписанты заявления.
Отмечается, что Международный уголовный суд "сыграет ключевую роль в мирном разрешении споров".
"Мы призываем международное сообщество рассмотреть все пути поддержки Украины в работе с МУС", - утверждается в документе
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан объявил 17 мая об отправлении в Украину для расследования преступлений, совершенных во время российского вторжения, группы из 42 следователей и экспертов, что является крупнейшей миссией по количеству персонала, отправленного на места.