ДСНС: войска РФ ударили ракетой по Лозовой на Харьковщине, семеро раненых

В городе Лозовая на Харьковщине в результате ракетного удара по дому культуры возник пожар, ранены по меньшей мере семь человек, среди них – ребенок. Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

По словам спасателей пожар и разрушение здания, повлекло за собой попадание вражеской ракеты.

"20 мая в 15:15 поступило сообщение о пожаре и разрушениях здания, вызванных попаданием вражеской ракеты. В результате обстрела произошло частичное разрушение здания и загорелся утеплитель кровли. На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС. Пожар удалось оперативно ликвидировать в 15:25" , - проинформировала служба в Telegram.

По предварительным данным 7 человек пострадали, из них один ребенок, уточнили в ГСЧС.

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