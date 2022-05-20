НБУ изменил правила обналичивания гривневых счетов за рубежом

Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (с 100 тыс. грн, как было до сих пор). Об этом говорится в уведомлении НБУ, сообщает Сегодня.

По информации соответствующего органа, граждане и в дальнейшем смогут снимать за границей наличные деньги с валютных счетов, открытых в банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн. Остается возможность также оплачивать стоимость товаров, работ и услуг, большинство из которых можно и дальше производить без ограничений.

"Это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит – защитить международные резервы Украины" , – отметили в НБУ.

НБУ ограничил сделки банков

Национальный банк также запретил банкам проводить операции, нарушающие введенные центробанком ограничения или способствующие или способствующие их избежанию. Банкам временно запрещено: