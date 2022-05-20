ОП: на Киевщине завершили разминирование дорог

Разминирование дорог и путей Киевской области уже полностью завершено, а также на 100% возобновлено электроснабжение. Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Зеркало недели.

По его словам, работы по восстановлению энергоснабжения продолжались 45 дней вместо запланированных 60. Восстановительные работы выполняли более тысячи специалистов из разных регионов Украины, питание восстановлено более 260 тыс. потребителям.

Так, в селе Андреевка Макаровской громады Киевской области уже начат текущий ремонт крыш в 50 частных домах. Также здесь восстановлены газо- и электроснабжение, частично есть связь и интернет. Территорию полностью очистили от завалов, а с дорог забрали технику.

В Мотыжине, где от вражеского снаряда пострадал лицей, работавший более 50 лет, планируется возобновить работу учебного заведения до 1 сентября.