Шмыгаль обсудил со спикерами парламента Ирландии поддержку Украины

Шмыгаль обсудил со спикерами парламента Ирландии поддержку Украины

Спикер Нижней палаты Шон О’Фарил заявил, что Ирландия работает над конфискацией российских активов для дальнейшей передачи их в пользу Украины.﻿ Об этом он сказал во время встречи в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает Экономическая правда.

"Стороны обсудили глобальные вызовы, вызванные полномасштабным вторжением россии в Украину, в том числе попытки врага создать продовольственный и миграционный кризис", - сообщают в Кабмине.

Шмыгаль также затронул вопрос разминирования территорий Украины и призвал по возможности оказать любую поддержку в этом направлении.

"Отголоски этой войны мы будем слышать еще долго. Но мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить человеческие жизни", - подчеркнул глава правительства.

Спикер Верхней палаты Парламента Ирландии Марк Дейли заверил, что Ирландия в дальнейшем будет продолжать быть адвокатом поддержки заявки Украины на членство в ЕС и не сомневается в положительном решении.

В свою очередь спикер Нижней палаты Шон О'Фарил отметил, что Ирландия в дальнейшем будет поддерживать украинцев.

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