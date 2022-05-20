"Нафтогаз" получит от ЕБРР 300 млн евро кредита

Европейский банк реконструкции и развития предоставит НАК "Нафтогаз Украины" кредит в размере 300 млн евро на закупку газа. Об этом на Весеннем бизнес-форуме во Львове заявила заместитель председателя ЕБРР в Украине Ирина Кравченко, сообщает Укринформ.

"Мы уже находимся на финальной стадии переговоров по выдаче кредита Нафтогазу на закупку газа (в размере – ред.) 300 млн евро и также должны закончить кредитное соглашение с Укрзализныцей на 50 млн (евро) в поддержку их ликвидности" , - сказала замглавы ЕБРР в Украине.

Кроме того, ЕБРР планирует выделить по 100 млн. евро на инструменты поддержки агропромышленных компаний и пищевого ритейла, фармкомпаний.

Кравченко отметила, что эти проекты определяют круг приоритетов работы банка в Украине: продовольственная и энергетическая безопасность, поддержка торговли. Также ЕБРР акцентирует внимание на муниципальных проектах и логистике.

По словам Кравченко, ЕБРР переформатировал свою работу в Украину после полномасштабного вторжения России. Банк будет поддерживать программу обновления страны, добавила она.