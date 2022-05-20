Cоветник мэра: оккупанты разобрали завалы и вывезли тела из драмтеатра Мариуполя

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что российские оккупанты завершили разбор завалов и вывезли тела погибших из драмтеатра города.

"Сегодня (20 мая - ред.) оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта. Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в Драматическом театре. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше" , - написал Андрющенко.