Cоветник мэра: войска РФ планируют провести мобилизацию в Мариуполе

Оккупанты проводят перепись мужчин в уничтоженном войсками РФ Мариуполе, чтобы подготовиться к возможной мобилизации, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, сообщает Новое время.

В Telegram﻿ он написал, что 19 мая в Мариуполе состоялась «рабочая встреча» так называемой гражданской организации «Донецкая республика» с руководителями «приемных» пророссийских боевиков.

"В ходе встречи была дана задача провести отдельную перепись мужчин от 18 до 50 лет и предоставить списки оккупантам под видом формирования «трудового резерва на разбор завалов" , — написал Андрющенко.

Он подчеркнул, что его «внутренние источники» сообщают о планах оккупантов в июле-августе начать реальную и скрытую мобилизацию мужчин после получения ими паспортов террористической организации «ДНР» или гражданства РФ по упрощенной процедуре.

"Мы можем утверждать, что Россия вместе с сателлитами приняла решение о пополнении мобилизационного резерва войска за счет мужчин Мариуполя уже в ближайшее время. Тактика „бабы новых нарожают“ сбора и использование пушечного мяса в России остается неизменной столетиями" , — подчеркнул советник мэра.

Ранее Андрюшенко сообщал, что оккупанты вывезли из разрушенного войсками РФ Мариуполя в фильтрационные лагеря до четырех тысяч мужчин.