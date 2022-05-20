Прокуратура индентифицировала офицера РФ, приказывавшего убивать жителей Киевщины

Украинские правоохранители установили командира роты войск РФ, который отдавал приказы убивать гражданских в Киевской области. Без его разрешения жители села Липовки Бучанского района не могли выйти из дома даже за водой.﻿ Со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко - командир роты 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск с РФ в составе 35 общевойсковой армии" , - написала она в своем Facebook﻿.

По ее словам, прокуроры совместно с полицейскими разоблачили его в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с убийством. По данным следствия, российский офицер был старшим во время оккупации Липовки Бучанского района Киевской области. Он распоряжался даже тем, можно ли местным жителям оказывать медпомощь и покидать свои дома.

Фото: командир роты российских войск Василий Литвиненко, отдававший приказ убивать гражданских (facebook.com/VenediktovaIryna)

Следствие установило, что для исполнения преступных приказов командира роты, подчиненные из автоматов ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо на его дворе. Однако на этом они не остановились - вскоре оккупанты из танка расстреляли дом, где был ранен ими житель. Он сгорел вместе с домом.



Венедиктова добавила, что в настоящее время правоохранители устанавливают других участников этого преступления, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух жителей Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе.