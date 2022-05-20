В Греции заявили о вторжении в авиапространство страны турецких самолетов

Министерство иностранных дел Греции решительно осудило вторжение двух турецких истребителей в пределах 2,5 морских миль от северо-восточного города Александруполи в пятницу, назвав инцидент "беспрецедентным нарушением национального суверенитета".﻿ Об этом пишет Ekathimerini, сообщает Европейская правда.

"Это действие очень явная эскалация турецкой провокации" , – говорится в заявлении министерства.

В заявлении также отмечается, что министр иностранных дел Никос Дендиас поручил генеральному секретарю министерства Фемистоклиса Демирису подать "немедленный и решительный демарш послу Турции".

В министерстве заявили, что вторжение было "частью усилий Турции по продвижению своего неоосманского ревизионизма, нарушающего фундаментальные нормы международного права".

"Это подрывает сплоченность и непосредственные приоритеты НАТО, а также создает явную угрозу Европейскому Союзу на критическом этапе, поскольку порт Александруполи является ключевым транспортным узлом для укрепления наших союзников" , - заявили в МИД Греции.

В министерстве заявили, что проинформируют "союзников и партнеров, а также ЕС, НАТО и ООН" об инциденте.

Следует отметить, что турецкие самолеты довольно часто нарушают воздушное пространство над греческими островами в Эгейском море.