У Зеленского собрали встречу с представителями украинского бизнеса

В Офисе президента в пятницу собрались представители украинского бизнеса, чтобы обсудить экономическую политику Украины и роль главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева в ее создании.﻿ Об этом написал в Facebook учредитель CEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук, сообщает Экономическая правда.

Он заявил, что требованиями бизнеса является либерализация экономики "не столько устранение Гетманцева, сколько приведение в соответствие предвыборным обещаниям президента экономической политики власти, а также переформатирование работы Национального совета восстановления".

По словам Гайдайчука, на встрече стороны обменялись позициями, достигли понимания по большинству вопросов и договорились о совместных действиях. В частности, стороны согласовали позиции относительно того, что доверие бизнеса к власти является важным условием восстановления экономики, а существующие проблемы являются следствием, в частности, коммуникационной несогласованности и неудачного формата работы Национального совета восстановления.

На встрече договорились создать рабочую группу по разработке экономической политики с участием представителей бизнеса и экономического блока правительства, Верховной Рады и Офиса президента.

Со стороны ОП заверили, что неправомерное давление на бизнес недопустимо, и такие явления будут под пристальным вниманием Офиса.

Кроме того, вопросы налоговой системы предложено перевести в режим профессиональной дискуссии и совместной наработки решений.

Представители бизнеса также предложили Офису президента отстранить Гетманцева от разработки и коммуникации экономической политики государства, а также отстранить его от позиции секретаря Национального совета восстановления.

Сам Совет бизнес предлагает переформатировать и равноправно привлечь представителей международных доноров и экспертов, власти, бизнеса и общественности.

Властям советуют провести публичную коммуникацию основ и принципов экономической политики и определить ответственных за дальнейшую коммуникацию по вопросам экономического развития.

На встрече присутствовали основатель CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук, президент Союза украинских предпринимателей и соучредитель ГК "Новая почта" Вячеслав Климов, основатель Ajax Systems Александр Конотопский и основатель MacPaw Александр Косован, а также ассоциации: Европейская бизнес ассоциация, Союз украинских предпринимателей, Торгово-промышленная палата Украины.