Страны Балтии останавливают импорт российского электричества

Европейская энергетическая биржа Nord Pool останавливает торги по российской электроэнергии – это значит, что с воскресенья страны Балтии не будут получать электричество из России.﻿ Об этом заявило Министерство энергетики Литвы, сообщает Экономическая правда.

Так, Nord Pool решил прекратить торговлю электроэнергией от своего единственного российского импортера в странах Балтии "Интер РАО".

"Это значит, что с воскресенья Литва полностью прекратит импорт российских энергоносителей, то есть нефти, электроэнергии или природного газа" , - говорится в сообщении министерства.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис подчеркнул, что "это не только чрезвычайно важная веха для Литвы на пути к энергетической независимости, но также демонстрация нашей солидарности с Украиной".

"Мы должны прекратить финансирование российской военной машины" , - добавил он.

Потребности Литвы в газе удовлетворяются из-за Клайпедского LNG-терминала с грузами из США, ее потребности в электроэнергии удовлетворяются за счет местного производства и импорта из стран ЕС из-за сообщений со Швецией, Польшей и Латвией, а Orlen Lietuva, единственный импортер нефти в Литве месяц назад отказался от импорта российской сырой нефти

В Twitter литовское министерство особо заявило, что "с воскресенья российская электроэнергия не будет продаваться в странах Балтии".