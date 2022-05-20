Маляр: РФ все еще хочет захватить всю Украину

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты все еще планируют захватить всю территорию Украины, сообщает Новое время.

"Ключевыми для врага являются юг и восток Украины. И если смотреть на карту, то понятно, что их интересует выход в Крым, там часть территории занята врагом на сегодня, и восток, естественно. Поэтому основные бои продолжаются там" , — сказала Маляр в эфире телемарафона.

Она добавила, что Россия наносит ракетные удары по всей территории Украины и опасность также сохраняется на всей территории.