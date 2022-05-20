Гайдай сообщил о 38 эвакуированных из горячих точек Луганщины

Из Луганской области 20 мая удалось вывезти 38 гражданских лиц. Это жители Белогоровки, Лисичанска и Северодонецка.﻿ Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает Новое время.

"Полиция Луганской области смогла сегодня снова проехать в Белогоровку и забрать восемь человек. Также выехали лисичане и северодончане, в частности 12 человек решили ехать из школы, которую россияне утром обстреляли в Северодонецке. Кто отказался от эвакуации — переместили к другим укрытиям города" , — написал Гайдай в Telegram﻿.

Он отметил, что всего вывезли 38 человек, из них 12 детей. Руководитель Луганской области просит тех, кто остался в населенных пунктах области-оставайтесь в укрытиях.