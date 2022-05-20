Украина засеяла 80% запланированных территорий

Украина засеяла во время весенней посевной 11,84 млн. га земель – это 82,2% запланированных на текущий сезон 14,4 млн. га. Об этом идет речь на сайте Министерства аграрной политики, сообщает Корреспондент.

Так, уже засеяно 3,94 млн га подсолнечника (80% запланированных 4,93 млн га), кукурузы – 4,17 млн ​​га (86% от 4,85 млн га), ярового ячменя – 927,5 тыс. га (92,6% от 1,02 млн га), яровой пшеницы – 188,6 тыс. га (99,4% от 189,6 тыс. га), овса – 156,8 тыс. га (95,8% от 163,6 тыс. га), гороха – 124,8 тыс. га (86% от 145,7 тыс. га).

Посевные площади под картофелем составляют 1,07 млн ​​га (90% от 1,19 млн га), соей – 728,6 тыс. га (78,6% от 1,25 млн га), сахарной свеклой – 182 тыс. га. га (88% от 206,9 тыс. га), яровым рапсом – 28,4 тыс. га (95,3% от 29,8 тыс. га), просом – 32,1 тыс. га (51,5% от га) 62,3 тыс. га), гречкой – 37,4 тыс. га (46% от 81,6 тыс. га).

"Посевная в Украине продолжается. В общей сложности почти 98% площадей, прогнозируемых под ярую пшеницу, уже засеяны" , - сказано в сообщении.

Также в 2021 году было проведено посев озимых культур под урожай-2022 на общей площади 7,7 млн ​​га, в том числе 6,5 млн га озимой пшеницы, 1 млн га ячменя и 0,16 млн га ржи.