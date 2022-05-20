В Харькове начали строить жилье для тех, кто его потерял

Сегодня, 20 мая в Харькове стартовало строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны.﻿﻿ Об этом говорится в заявлении горсовета, сообщает Экономическая правда.

"Сейчас мы начали достраивать дома, которые начали еще до войны. В город возвращаются строители и техники, начинается работа. И я уверен, что мы быстро наберем колоссальную динамику и отстроим очень много" , - сказал мэр﻿ Игорь Терехов.

По его словам, около 30% жилищного фонда уничтожены. Также он подчеркнул, что при строительстве новых микрорайонов обязательно учтут опыт, полученный во время войны. Поэтому во всех домах, школах и детских садах появятся бомбоубежища.