В Пентагоне анонсировали новую встречу групп стран формата "Рамштайн"
Группа из более чем 40 стран снова соберется в понедельник, 23 мая, чтобы обсудить дальнейшую оборонную поддержку Украины. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает Европейская правда.
Он рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин сообщил министру обороны Украины Алексею Резникову о новой встрече государств во время телефонного разговора.
"Вторая встреча контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник. Она пройдет онлайн. Секретарь присоединится из Пентагона", - рассказал спикер.
Во встрече группы примут участие более 40 стран, полный список участников будет готов со временем, добавил Кирби.
"Они соберутся вместе, как это было в Рамштайне в прошлом месяце, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем", - отметил спикер Минобороны США.