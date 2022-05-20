Зеленський: в Мариуполе погибло много летчиков, 90% не возвращались

Во время обороны Мариуполя погибли многие украинские летчики, 90% из них не возвращались. Это происходило без воздушных коридоров на заводе, во время мощной противовоздушной обороны противника. Об этом глава государства рассказал в эфире телемарафона в интервью в связи с трехлетием инаугурации в должности президента, сообщает Корреспондент.

"Они защищали Мариуполь. Очень большое количество людей погибло, наших летчиков, к сожалению. Вполне героические люди, которые знали, что сложно, что почти невозможно долететь до Азовстали и привезти им лекарства, пищевую продукцию, воду, унести тела, раненых... Все это происходило, очень многое происходило, чего никто официально не мог комментировать, потому что воздушных коридоров в Азовсталь не было из-за мощной российской развернутой ПВО. Большое количество недель летчики на вертолете, зная, что 90% они не возвращаются... летели туда. Мы потеряли много летчиков. Мы потеряли много летчиков" , - сказал президент.

Зеленский также отметил, что на Азовстали находились не только украинские нацгвардейцы, но около 400 пограничников, десантники, полицейские, представители СБУ, военные медики и гражданские.