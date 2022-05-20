Апелляционный суд оставил Медведчука под стражей

В пятницу, 20 мая, во Львовском апелляционном суде рассматривалась апелляционная жалоба адвокатов в пользу обвиняемого Виктора Медведчука по определению следственного судьи Лычаковского районного суда Львова от 16 апреля 2022 года о содержании под стражей, сообщает Корреспондент.

Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Медведчуку, который подозревается в государственной измене, говорится на Facebook-странице суда.

Согласно материалам дела, обвиняемый подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 и ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 УК Украины (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией).

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Львовского апелляционного суда согласилась с решением суда первой инстанции, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения, а определение – без изменений.