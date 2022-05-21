Крупный производитель автомобильных шин возобновляет выпуск продукции в России

Японская компания Yokohama, которая в конце марта объявила о временной приостановке работы своего завода в Липецкой области из-за сложности с доставкой сырья, намерена возобновить производство автомобильных шин на заводе в Липецке, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Как рассказал генеральный директор российского представительства Такаока Тацуя, компания нашла решение по ряду сложных вопросов. В частности, удалось наладить поставки каучука. Партию ожидают в конце мая, а в начале июня планируется запустить производство. Руководитель предприятия пояснил, что выход из режима простоя будет постепенным.

Строительство завода по производству шин Yokohama в Грязинском районе Липецкой области началось в марте 2010 года. Производственные мощности завода составляют 1,8 млн. шин в год.