США впервые за последние 45 лет опережают Китай по темпам роста экономики

США впервые с 1976 года может опередить Китай по уровню экономического роста. Главной причиной замедления роста экономики Поднебесной называют новую вспышку COVID-19, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

Китай, вторая по величине экономика мира, вырастет всего на 2% в этом году. Для сравнения, валовой внутренний продукт США увеличится на 2,8%. После кампании реформ и открытости в конце 1970-х годов Китай демонстрировал более высокие темпы роста. Рост в 2% станет самым слабым для Китая с 1976 года, не дотянув даже до 2020 года, когда пандемия привела к снижению роста ВВП до 2,2%.