Погода на выходных в Украине ухудшится: где ожидаются осадки

В Украине выходные, 21-22 мая, будут дождливыми. Почти во всех регионах погода ухудшится и сильно похолодает, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

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Погода в Украине 21 мая

В субботу синоптики прогнозируют на западе Украины пасмурную погоду. Также предупреждают о грозах, порывах ветра до 7 - 12 метров в секунду. Воздух прогреется до +23...+25 градусов.

На Востоке также ожидаются осадки. Столбики термометров покажут +18...+22 градусов.

На Севере небо будет покрыто облаками. Днем будет идти дождь. Температура воздуха составит +24...+28 градуса.

Синоптики говорят, что только на юге страны небо в течение дня будет ясным и безоблачным, +24...+27 градусов.

В Киеве 21 мая ночью будет сухо, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +13… + 15, днем + 21... +23 градусов.

Прогноз погоды на 21 мая

Погода в Украине 22 мая

В воскресенье, 22 мая, в стране также ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы, температура ночью +7... +12 градусов.

В южной части днем температура будет достигать +19... +21 градусов. Также ожидается ночью и днем дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В воскресенье в Киеве ощутимо похолодает - температура ночью составит +10...+ 12 градусов, днем +12...14 градусов. 22 мая в столице ночью и днем будет идти дождь.