Денисова: в Украине с начала войны постарадали 430 детей

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 232 ребенка и пострадали 430 детей, сообщает Новое время.

Об этом по состоянию на 8 часов 21 мая заявила омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении.