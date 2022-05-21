Денисова: в Украине с начала войны постарадали 430 детей
С начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 232 ребенка и пострадали 430 детей, сообщает Новое время.
Об этом по состоянию на 8 часов 21 мая заявила омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении.
"Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", — говорится в сообщении.