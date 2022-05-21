Разведка Британии: РФ испытывает нехватку беспилотников для ударов по Украине

Британская разведка констатировала, что у России есть проблемы из-за нехватки беспилотников в связи с санкциями и их сбиванием украинскими силами, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежедневном обзоре от британской разведки, который публикует Министерством обороны Британии.

В российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя они пострадали от высоких показателей истощения, отмечается в сводке. БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

Россия попыталась реализовать в Украине концепцию разведывательного удара, которую она доработала в Сирии. Согласно концепции, разведывательные БПЛА используются для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией.

Однако, констатируют в британской разведке, Россия, вероятно, испытывает недостаток соответствующих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.