ОВА: утром российские войска обстреляли Сумскую область
Около 8 утра российские войска с территории РФ открыли огонь по Сумской области из артиллерии, сообщает Новое время.
Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Приходы — по Эсманской общине Шосткинского района. Потерь нет", — написал он.
Живицкий также сообщил, что вечер 20 мая в приграничной зоне был относительно тихим.
"Разве что звучали одиночные и автоматические выстрелы из стрелкового оружия на территории россии, но рядом с границей. Это происходило по границе в Шалыгинской общине Шосткинского района. Надеюсь, орки там перестреляли друг друга", — отметил он.