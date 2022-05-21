ОВА: утром российские войска обстреляли Сумскую область

Около 8 утра российские войска с территории РФ открыли огонь по Сумской области из артиллерии, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Приходы — по Эсманской общине Шосткинского района. Потерь нет" , — написал он.

Живицкий также сообщил, что вечер 20 мая в приграничной зоне был относительно тихим.