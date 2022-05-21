Утром в субботу, 21 мая, Россия прекратила поставки газа в Финляндию, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в пресс-службе государственной газовой компании страны.

В последующие дни в течение нынешнего летнего сезона оператор будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников — по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.

Газозаправочные станции Gasum в зоне действия газовой сети продолжат работу в обычном режиме.

Россия прекратила поставки газа в Финляндию из-за отказа платить за них в рублях.

Гендиректор Gasum Мика Вильянен назвал прекращение доставок по контракту досадным, но добавил, что компания была готова к такому сценарию. При условии отсутствия сбоев в газотранспортной сети компания сможет обеспечить всех потребителей газом в ближайшие месяцы.