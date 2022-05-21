Дуда: Зеленский знал о намерении России напасть на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский знал о намерении России совершить вооруженное нападение на Украину. При этом он был уверен, что украинская армия намного сильнее той, что была в 2014 году, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Я был в Киеве за несколько часов до нападения; и мы покинули Украину буквально за несколько часов до того, как оно произошло. Прощаясь, Владимир Зеленский сказал мне, что он уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов. Это была очень трогательная встреча и трогательный момент для меня" , - заявил польский президент.

По его словам, Зеленский на прощание сказал, что они видятся, возможно, в последний раз.