Британия обсуждает с союзниками вооружение Молдовы по стандартам НАТО
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон начал переговоры со своими международными союзниками по отправке современного оружия в Молдову для защиты от России, сообщает Украинская правда.
Об этом Трасс рассказала в интервью Telegraph.
"Я бы хотела, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. Это обсуждение, которое мы ведем с нашими союзниками", - сказала Трасс.
"Путин абсолютно четко заявил о своих амбициях по созданию великой России, и то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций", - добавила она.
В прошлом месяце глава МИД Молдовы предупредил, что страна столкнулась с "очень опасным новым моментом" и рассказал о стремлении сил разжечь напряженность после серии взрывов в регионе Приднестровья.
Нику Попеску отметил, что его правительство стало свидетелем "опасного ухудшения ситуации" после обстрела так называемого "министерства безопасности" в регионе.
В то же время президент Молдовы Майя Санду настаивает, что пока не видит непосредственной угрозы для Молдовы быть втянутой в войну.