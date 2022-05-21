В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 28850 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1278 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 596 (+0) ед,
- РСЗО - 201 (+1) ед,
- средства ПВО - 93 ед,
- самолетов – 204 ед,
- вертолетов – 169 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2),
- крылатые ракеты - 104(+1),
- корабли /катера - 13 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2178 (+16) ед,
- специальная техника – 43.