В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал﻿ обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 28850 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1278 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 596 (+0) ед,
  • РСЗО - 201 (+1) ед,
  • средства ПВО - 93 ед,
  • самолетов – 204 ед,
  • вертолетов – 169 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2),
  • крылатые ракеты - 104(+1),
  • корабли /катера - 13 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2178 (+16) ед,
  • специальная техника – 43.

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