Зеленский: сегодня Украину на войне защищают 700 тысяч воинов

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украину на войне защищают 700 тысяч военных, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский заявил в интервью украинским журналистам.

"На сегодня это 700 тысяч – вот вы видите результат работы 700 тысяч воюющих людей. 700 тысяч. Это в момент войны".

Зеленский добавил, что все это количество людей и техники разбросаны по всей территории страны.

По словам президента, для такой страны, как Украина, нужна армия не в 250 тысяч или в 260 тысяч (а боевых там было 120 тысяч – уточнил Зеленский), а значительно больше. Поэтому в начале 2022 года он подписал указ об увеличении вооруженных сил на 100 тысяч на следующий год.

В то же время президент считает, что даже эти плюс 100 тысяч не смогли бы остановить полномасштабное нападение России.

"С точки зрения тех сил, которые применила РФ, используя абсолютно все, используя даже резервы, используя такую ​​"тихую мобилизацию" ("тихую", потому что мобилизация – это когда война, а войну они не могли нам объявить, они это назвали "спецоперация"). Они перебрасывали войска, увеличение было и в Крыму, и в Беларуси – на разных направлениях. Это действительно большой объем. Я думаю, что на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы".

При этом президент напомнил, что в странах НАТО есть соответствующее оружие, есть "Петриот", есть серьезные ПВО, способные защитить небо от тех первых ударов, из-за которых Украина и потеряла в первые дни.

Зеленский считает, что Украина неплохо подготовилась к войне – Россия не знала о многом, и эта подготовка привела к тому, что Украину не захватили в первые дни, как это прогнозировали разведки и военные аналитики.

Президент напомнил, что Украина долгое время жила в состоянии войны, и это была не только война на Донбассе, это были кибератаки, были экономические и финансовые шаги, блокирование, уменьшение объема энергоносителей, дефицит бензина и тому подобное. Поэтому о том, что Россия будет полномасштабно наступать, "было известно еще с октября, а может и с сентября".

Но, несмотря на это понимание и данные разных разведок, на самом деле никто не знал, какой будет война, потому что "дьявол кроется в деталях": воюешь ли ты с теми силами и средствами, которые на территории Беларуси, или с теми, которые переходят через территорию Беларуси и идут на Украину; пойдут ли из Беларуси танками, или конкретно из Беларуси летят ракеты; воюешь ли ты с одной страной или уже с двумя.