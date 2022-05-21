ОК "Юг": в Николаевской области ВСУ уничтожили крылатую ракету

ОК "Юг": в Николаевской области ВСУ уничтожили крылатую ракету
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В пятницу вечером, 20 мая, украинские силы ПВО уничтожили российскую крылатую ракету типа Х, сообщает Новое время.

Об этом заявили в оперативном командовании Юг.

По данным военных, ракета была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком с целью нанести ракетное поражение по объектам инфраструктуры Николаевской области.

"Не пренебрегайте собственной безопасностью, соблюдайте нормы и алгоритм действия по сигналам воздушной тревоги", — отметили в ОК "Юг".

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