ОК "Юг": в Николаевской области ВСУ уничтожили крылатую ракету
В пятницу вечером, 20 мая, украинские силы ПВО уничтожили российскую крылатую ракету типа Х, сообщает Новое время.
Об этом заявили в оперативном командовании Юг.
По данным военных, ракета была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком с целью нанести ракетное поражение по объектам инфраструктуры Николаевской области.
"Не пренебрегайте собственной безопасностью, соблюдайте нормы и алгоритм действия по сигналам воздушной тревоги", — отметили в ОК "Юг".