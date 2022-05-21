Зеленский: военных с "Азовстали" должны обменять

Президент Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя, выведенные из заблокированного российскими войсками завода "Азовсталь", должны быть освобождены по процедуре обмена, сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил в интервью украинским журналистам

"Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали"... Дальше все зависит от того, что на себя брала ООН, "Красный крест", Российская Федерация, что они (бойцы) будут все в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена.