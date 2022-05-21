Зеленский: мы понимали, что идет подготовка к полномасштабной войне

Украина понимала, что Россия готовится к полномасштабной войне, но до конца никто не знал, что будет происходить, сообщает Укринформ.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в интервью по случаю третьей годовщины инаугурации, которое транслировали в эфире информационного марафона.

"Мы понимали, что проходит подготовка та или иная. Масштаб или объем, или наглость того, результат чего мы увидели с вами, никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси наверняка пойдут танки, а другое дело, что Россия пойдет сквозь Беларусь на тебя. А другое дело, когда именно из Беларуси летят ракеты. Такая разница, кажется, невелика. Предупреждали, что были месседжи, что с той стороны может начаться техникой наступление. Но разница велика... Поэтому до происходящего никто не знал", - сказал Зеленский.

По его словам, все готовились к разным мероприятиям, у Украины была своя подготовка, у разных государств была своя подготовка и предупреждение. Но он отметил, что больше деталей, которыми владела Украина, никто не знал.