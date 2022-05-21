СМИ: Польша передала Украине запчасти и вооружение для истребителей

Польша предоставила Украине огромный запас запчастей к истребителям МиГ-29 и вооружение для них, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили информаторы польского издания Onet.

С самого начала войны украинские власти просили Запад о поддержке боевыми самолетами. Первоначально речь шла о возможности передачи советских истребителей МиГ-29, находившихся на вооружении польской, словацкой и болгарской армий. Однако эти планы так и не были реализованы.

Однако, по информации издания, Польша передала Украине практически все запасные части и вооружения для самолетов МиГ-29. Благодаря этому Украина получила возможность восстановить боеспособность имеющихся у нее истребителей.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников обратился в НАТО с просьбой учить украинских пилотов летать на западных истребителях. По словам Резникова, пора научить украинцев управлять американским самолетом A-10 Thunderbolt, а также истребителями F-15 и F-16.

Резников добавил, что "переговоры на этот счет уже ведутся".

В середине апреля Пентагон подтвердил, что украинские военные увеличили размер боевого авиапарка после получения запасных частей от союзников и ремонта поврежденных самолетов.