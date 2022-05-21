ОВА: россияне бросили все силы на штурм Луганской области

Луганская область сейчас выполняет огромную миссию – она сдерживает просто нереально большое нашествие российской армии. Есть надежда, что контрнаступление начнется именно с Луганской области, сообщает Укринформ.

Об этом во время телемарафона сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Я очень надеюсь, что сейчас Луганская область выполняет огромную миссию – она сдерживает просто нереально большое нашествие российской армии для того, чтобы как раз сейчас наши войска получили то самое долгожданное оружие, которое мы ждем, а именно – дальнобойную артиллерию, которая сможет уничтожать и тяжелую технику, и резервы врага», - заявил глава области.

Он добавил, что, учитывая те технические характеристики, которые есть в иностранных самоходных установках или гаубицах, украинские военные смогут просто расстреливать технику врага на том расстоянии, куда не будет доставать артиллерия России.

«Да, нам очень сейчас тяжело. Но хотелось бы, чтобы все это было не зря. Чтобы наши войска перевооружились как раз, перегруппировались и дальше уже хотелось бы увидеть именно с Луганской области контрнаступление», - подчеркнул Гайдай.

Он констатировал, что сейчас в Луганской области по многим направлениям постоянно идут вражеские атаки, все города области постоянно обстреливаются захватчиками.

«Все свои силы они (захватчики – ред.) бросили на штурм Северодонецка и на прорыв – перерезание трассы Лисичанск–Бахмут. Для того, чтобы мы не смогли вывозить людей в эвакуацию и подвозить им гуманитарные грузы, невозможно было бы какую-то провизию или БК (боекомплекты) подвозить для наших войск», - подчеркнул руководитель областной военной администрации.

Как сообщалось, Луганская область постоянно подвергается обстрелам российской армии, в области разрушены многие жилые дома, объекты инфраструктуры, учебные заведения, повреждены больницы. По информации руководителя Луганской ОВА, до недавнего времени в регионе оставалось более 40 тыс. мирных жителей, которые отказывались эвакуироваться.