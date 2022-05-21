СБУ: ракета по станции Краматорска была запущена из оккупированного Донецка

Проведенная Службой безопасности Украины экспертиза показала, что ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля был осуществлен с временно оккупированной территории Донецкой области, сообщает Укринформ.

Об этом СБУ сообщает в Телеграме.

"Служба безопасности получила безусловные доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получил ранения. Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был осуществлен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под временной оккупацией России", - говорится в сообщении.

Эксперты подтвердили, что для обстрела была применена управляемая одноступенчатая твердотопливная ракета 9М79-1 с зарядом кассет. Широкой общественности она известна как "Точка У".

По данным СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях востока Украины и используются захватчиками уже в течение восьми лет.

Как сообщалось, 8 апреля утром по железнодорожному вокзалу Краматорска, с которого ежедневно проводилась эвакуация населения, ударили две российские ракеты. После обстрела российская пропаганда предприняла попытки обвинить в нем Вооруженные силы Украины.