Украина установила два альтернативных маршрута для доставки экспорта – Кулеба

Украина вместе с партнерами наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольствия и спасения Африки и других регионов от голода, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия подвергает миллионы людей риску голода, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина установила два альтернативных сухопутных маршрута для доставки экспорта продовольствия и спасения Африки и других регионов от голода" , — написал Кулеба в Twitter.

Он также отметил, что Россия должна прекратить блокаду, чтобы разрешить полный и свободный экспорт.

Из-за заблокированных Россией украинских портов в Черном море дефицит украинского зерна на мировом рынке приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20−30%.