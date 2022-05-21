Зеленский изменил председателя Киевской ОВА – указ

Алексей Кулеба сменил Александра Павлюка на посту главы Киевской облгосадминистрации. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации" , - указано в документе.

Отметим, о том, что Алексей Кулеба снова станет главой Киевской области стало известно вчера, когда правительство согласовало ротацию в облгосадминистрации.

Напомним, 15 марта вместо Алексея Кулебы президент назначил главой Киевской ОВА экс-командующего Операцией Объединенных сил (ООС) Александра Павлюка, объяснив это необходимостью усиления обороны столицы.

Глава государства также отмечал, что уволенный с этой должности Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.