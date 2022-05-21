ОК "Север": россияне обстреляли приграничные территории Черниговщины

Российские войска сегодня еще раз обстреляли из минометов приграничные территории Черниговской области, сообщает Укринформ.

Об этом оперативное командование "Север" сообщает в Фейсбуке.

"Оккупанты продолжают обстреливать пограничные территории Черниговской области. Около 12:10 - 12:20 наблюдатели зафиксировали девять "приходов" из, вероятно, миномета 120 мм калибра в направлении Гремяча", - говорится в сообщении.

Приблизительно в то же время были зафиксированы шесть обстрелов, предположительно из миномета калибра 120 мм или ствольной артиллерии в направлении Николаевки.

В обоих случаях потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Как сообщалось, российские войска не перестают обстреливать со своей территории приграничные районы Сумской и Черниговской областей. По мнению внештатного советника министра внутренних дел Ростислава Смирнова, подобные обстрелы устраиваются из-за того, что на стратегическом уровне украинские защитники начинают идти в контрнаступление на определенных направлениях, а россияне пытаются отвлечь их внимание еще на одно направление.