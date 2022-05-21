Байден утвердил помощь Украине на 40 млрд долларов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине 40 млрд долларов. Средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку нашей страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"В субботу, 21 мая 2022 года, президент подписал закон H.R. 7691, "Закон о дополнительных ассигнованиях на Украину, 2022", который предусматривает дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине и для оказания помощи Украине" , - говорится в сообщении.

Этот пакет помощи является самым большим, который Конгресс США одобрял за последние 20 лет. С учетом этих 40 млрд долларов американская помощь Украине составляет примерно 54 млрд долларов только за два месяца.

Напомним, 19 мая Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов в помощь Украине.

Отметим, выделить дополнительные средства предложил президент США Джо Байден. В его предложении говорилось о выделении дополнительных 33 млрд долларов.

Однако Палата представителей США в ходе рассмотрения этого предложения решила увеличить размер дополнительного пакета до 40 млрд долларов.