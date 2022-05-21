Полиция: в Харьковской области нашли могилы шести российских военных

В Золочевском районе Харьковской области обнаружили могилы военнослужащих РФ, в том числе подполковника, сообщает Новое время.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

"К нам поступили сообщения, что найдены могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось выкопать эти могилы – для установления личности и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы убирать убитых" , — говорится в сообщении.

По словам Болвинова, всего было найдено шесть трупов в форме ВС РФ, один из них — подполковник Герасимов В.С.