Полиция: в Харьковской области нашли могилы шести российских военных
В Золочевском районе Харьковской области обнаружили могилы военнослужащих РФ, в том числе подполковника, сообщает Новое время.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.
"К нам поступили сообщения, что найдены могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось выкопать эти могилы – для установления личности и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы убирать убитых", — говорится в сообщении.
По словам Болвинова, всего было найдено шесть трупов в форме ВС РФ, один из них — подполковник Герасимов В.С.
"Когда мы допросили местных жителей, мы узнали, что это захоронили местные, потому что это "по православному"", — отметил он