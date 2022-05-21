По всей Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

Завтра, 22 мая погода продолжит существенно ухудшаться. По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

"22 мая в Украине порывы ветра 15-20 м/сек. І уровень опасности (желтый)" , - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня также в большинстве западных районов, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской областях прогнозируют штормовой ветер.

При этом в северных, Полтавской и Харьковской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.