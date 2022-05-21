Грузия и США утвердили концепцию военного сотрудничества на 10 лет

Представители министерств обороны Грузии и США подписали в Тбилиси новый документ, который на десять лет определит сотрудничество в военной сфере, сообщает Грузия Online.

Подписи под документом «Концепция инициативы «Оборона и сдерживание» поставили первый заместитель министра обороны Лела Чиковани и заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер.

«Этот рамочный документ призван определить направления новой инициативы двустороннего сотрудничества в области безопасности на ближайшие годы», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Замминистра обороны Грузии отметила, что оформленный документ является продолжением «Инициативы об усилении обороны и мер сдерживания для Грузии», которая была подписана в Тбилиси в октябре 2021 года министрами обороны Грузии и США.

Глава оборонного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе на встрече с американской делегацией отметил стратегический характер сотрудничества с США в оборонной сфере и поблагодарил американскую сторону за поддержку.

Двусторонние консультации высокого уровня по обороне между Грузией и США проводятся ежегодно, для обмена информацией, опытом и рассмотрения конкретных направлений взаимодействия.