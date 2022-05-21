В Германии зафиксировали уже три торнадо

По территории Германии в ночь на субботу пронеслись ураганы, смерчи и даже три торнадо, что привело к жертвам, сообщает Укринформ.

Об этом говорит метеопортал Wetter.de.

Во многих местах есть многочисленные раненые, по данным спасателей, не менее 43 человек, и по меньшей мере один погибший.

Особенно сильно пострадала земля Северный Рейн-Вестфалия, где для ликвидации последствий ненастья были задействованы свыше 7 500 экстренных служб пожарной бригады.

Сейчас в Германии подтверждено три торнадо.

Ураганные порывы ветра – до 115 км/ч – зафиксированы также в землях Саксония, Бавария, Мекленбург-Передняя Померания, а также вблизи Берлина. В эпицентрах торнадо скорость ветра, вероятно, достигала от 250 до 300 км/ч.

Шторм утратил в субботу интенсивность, но всё ещё остается опасным, предупреждают метеорологи.

Как сообщалось, вследствие урагана, который пронесся сегодня ночью в Германии, не удержался даже шпиль одной из местных церквей.