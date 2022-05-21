Зеленский: Украина ожидает новой мощной оборонной помощи от США

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Президента США Джо Байдена за подписание закона о дополнительной поддержке Украины и отметил, что Украина ожидает новой мощной оборонной поддержки, сообщает Укринформ.

Об этом Зеленский написал в Твиттере.

"Спасибо Президенту США Джо Байдену за подписание закона о дополнительной поддержке Украины. Лидерство США, Президента Байдена и американского народа в поддержке в борьбе против российского агрессора важно. Ожидаем новой мощной оборонительной помощи. Сегодня она как никогда нужна", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, Президент США Джо Байден подписал закон о выделении дополнительных ассигнований Украине – 2022, который позволяет применить из бюджета страны около $40 миллиардов с целью реагирования на агрессию России против Украины.