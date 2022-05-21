ГУР: жители ОРДЛО стали активнее сотрудничать с украинской разведкой
Жители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей активизируют сотрудничество с разведывательными и правоохранительными органами Украины, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки МО Украины.
"На фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день испытывают оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей", — говорится в сообщении.
Как отмечают разведчики, после полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины из Донецкой и Луганской области, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах РФ.
"В российские оккупационные администрации из Москвы поступило срочное указание проводить неотложные мероприятия по поднятию боевого духа оккупантов в военных подразделениях и среди населения временно неподконтрольных Украине территориях. Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы", — сообщили в ГУР МО Украины.
Отмечается, что недавно в так называемом «МВД ДНР» открылась выставка «Нацизм в Украине». Оккупанты пытались выдать предметы времен Второй мировой войны за личные вещи современных защитников Украины.
"Информация о преступной деятельности причастных к ее открытию лиц по собственной инициативе была передана в органы украинской власти сразу несколькими десятками патриотически настроенных дончан. Военная разведка Украины напоминает, что все военные преступники и их приспешники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.