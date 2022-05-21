ГПСУ: в Киевской области задержали диверсанта

Пограничники задержали возможного члена ДРГ в Киевской области. В телефоне мужчина хранил маршруты движения в РФ и Беларусь, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В Киевской области пограничники задержали возможного участника ДРГ. Во время проверки, в мобильном телефоне мужчины обнаружили материалы антиукраинского характера, переписку и подписку на каналы российской пропаганды", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пограничников, мужчина хранил мобильные номера граждан РФ и маршруты движения в РФ и Беларусь.

Как сообщалось, в Сумской области пограничники задержали двух граждан Афганистана, которые незаконно пересекли границу из России в Украину в пешем порядке. Мужчины с помощью GPS-навигатора следовали в украинскую столицу, а конечным пунктом их путешествия должна была быть одна из страны ЕС.